啟德新盤｜天瀧首推116伙招標 設3種付款辦法 提供最高樓價兩成二按安排

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，早前已落實於下周五(5月5日)起招標發售首批116伙，發展商今日(27日)上載招標文件，為買家提供3款付款計劃，並設有第二按揭安排。

據招標文件顯示，項目設有3種付款辦法，包括「180天現金付款計劃」、「建築期付款計劃」，以及「靈活付款計劃」。買家採用「180天現金付款計劃」，需於簽訂臨時買賣合約時支付樓價5%訂金，並於180天內支付樓價餘款；而採「建築期付款計劃」的買家，需於簽訂臨時買賣合約時支付樓價5%訂金，直至收樓後的14天內支付95%的樓價餘款。至於採「靈活付款計劃」的買家，可於支付5%臨時訂金後，自行決定日期或待收樓後的14天內支付樓價餘款，以較早者為準。

另外，發展商財務公司為買家提供最高樓價20%第二按揭安排，而一按連二按貸款額最高為樓價七成。

天瀧首批116伙全屬臨海的標準單位，包括36伙三房及80伙四房單位，實用面積介乎1,002至1,428方呎。