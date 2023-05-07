啟德新盤｜天瀧首日收雙位數標書 展銷中心參觀人流不斷

韓家輝表示，大雨下天瀧展銷中心參觀人流不斷，當中不乏一家大小家庭客及投資者。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，上周五(5日)起招標發售首批116伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今日(7日)繼續進行招標，大雨下展銷中心參觀人流不斷，當中不乏一家大小家庭客及投資者，對項目設計及臨海優勢深感興趣。

該盤首日招標市場反應非常理想，錄得雙位數的標書，入標銀碼由約3,000萬至5,000多萬元不等。