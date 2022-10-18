啟德新盤｜尚．珒溋夥中原推3款按揭優惠 首兩年定息享1.9%現金回贈

由龍湖集團(960)發展的啟德尚．珒溋已屆現樓，龍湖集團深港公司香港事業部高級營銷總監黃少鴻表示，項目短期內會推出1伙低座複式戶招標發售，實用面積約2,500方呎，屬四房間隔，將連同裝修設計及家具一併出售，呎價有望刷新項目新高，目前最高成交呎價近4.1萬元。

黃少鴻指，尚．珒溋開售迄今累售582伙，連同車位合共套現約110億元，平均成交呎價約28,000元。現尚有85伙待售，以四房單位為主。對於政府將於明日(19日)發表《施政報告》，他期望會推出「救市」措施，料有關措施對項目有利，如針對換樓客或海外人士置業的稅項安排。

設低息高回贈及高成數按揭

為配合尚．珒溋的銷售部署，中原地產與中原按揭將為項目買家提供3款按揭選擇。中原按揭董事總經理王美鳳指，包括「低息高回贈按揭優惠」，全期按息低至H加1.3厘，並設有封頂按息低至2.625厘 (P減2.75厘(P為5.375厘)，特高現金回贈高達貸款額2.3%。她續指，近月本港銀行相繼調整按揭優惠，「低息高回贈按揭優惠」按息屬重回調整前水平，現金回贈高達2.3%亦為巿場上最佳水平，可為「尚．珒溋」買家提供目前市場上至抵按揭優惠。

至於另一選擇為「置抵定息按揭優惠」，提供首一或兩年定息2.75厘，其後低至H加1.3厘或P減2.4厘(P為5.125厘)，並享有高達貸款額1.9%之現金回贈。巿場預期年底按息有機會升至3厘或附近水平，相信一/兩年期定息率2.75%，可讓用家有慳息及抵銷加息的效果，尤其在置業初期可讓買家鎖定首兩年月供金額不變免受息率上升影響。

王美鳳補充，「低息高回贈按揭優惠」及「置抵定息按揭優惠」之按揭年期長達30年，同樣可享mortgage –link(按揭存款掛鈎)戶口，存息與按息相同，以日常儲蓄及備用資金存入mortgage戶口有助抵銷按息支出。

是次另設「高成數按揭推介」，按揭成數高達70%，超越按保樓價上限，讓尚．珒溋買家可以低至三成首期置業上會，全期息率低至P減2.6厘(P為5.375厘)，還款年期長達30年，屬低首期低息方案。

陳永傑：樓巿正面訊息多 交投步伐會再次加快

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，新一份《施政報告》將於明日(19日)公布，政府將致力「提速、提效、提量、提質」增加房屋及土地供應，市場憧憬有樓市「減辣」措施，不論業主或買家，均密切關注會否有新政策出台，令樓市近日觀望氣氛轉濃，相信報告出台後，後市方向明確，樓市交投步伐會再次加快。

事實上，近日樓價已比高位有所回落，以中原城市領先指數CCL為例，數字最新報170點，較今年初累積跌幅約8%，買家見樓價回軟亦積極睇樓，遇上合價放盤仍會把握機會入市，可見市場購買力仍在；加上政府一連串的經濟復常措施，包括放寬入境檢疫變「0+3」及金管局放寬壓力測試等，均對樓市有正面作用，預計第四季樓價跌幅有望收窄，價跌量升。