啟德新盤｜恒地THE HENLEY II貨尾以現樓推售 粉嶺馬適路項目今季登場

今日恒地THE HENLEY II記招上邀得資深傳媒人兼美食家麥華章(右)出席，與恒地營業(一)部總經理林達民一同分享品酒心得，他更盛讚THE HENLEY住客會所內的「醇酒窖」設計細心獨特，讓住客可以隨時享受醇酒配佳餚的樂趣。(陳奕釗攝)

恒地(012)旗下已屆現樓的啟德新盤THE HENLEY II，現正進行交樓程序，將陸續入伙。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，項目稍後將以現樓形式推售餘下貨尾單位，並會推出新付款方法，預計一至兩星期內可以現樓形式參觀。林達民續稱，THE HENLEY系列共售出502伙，套現約51.4億元，平均成交價為1,024萬元，平均呎價則為28,500元。

住客專享品味會所設施「醇酒窖」 發展商今日在記招上特別介紹項目的住客會所CLUB HENLEY，當中位於低座C座地下的「醇酒窖」，特別以經典的歐洲紅磚牆砌成牆身，讓住客猶如置身歐洲酒莊裡，酒窖內更設有大型酒櫃、不同大小的餐桌和吧枱，為住戶提供一個可與摯友親朋暢聚、品嚐美食和美酒的地方。林達民又透露，會所將於短期內開放予傳媒參觀。