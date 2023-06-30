啟德新盤｜澐璟下周二招標發售118伙 首推2伙頂層特色戶

華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區澐璟自推出以來，市場反應理想。發展商今天(30日)上載新銷售安排，涉及118伙，由下周一(4日)起招標，當中31伙屬全新推出單位，包括首度推出的「頂層藍天碧海特色單位」以及第5座A單位戶型。

發展商表示，是次招標單位當中，包括首次推出市場的2伙頂層特色單位，乃位於第5座38樓A室及第6座38樓A室，實用面積分別為1,994方呎及2,103方呎，屬四房雙套設計，主人套房配有衣帽間，盡顯豪宅氣派；第6座38樓A單位更設97方呎私人平台。

此外，最新上載的銷售安排中，亦包括首度推出第5座A單位，間隔為三房一套連儲物房，實用面積均超過900方呎。5座A單位向西南，客飯廳布局分明，空間方正實用，客廳連接特大環保露台，與客廳同寬，並以全高落地玻璃設計，採光十足，大廳及主人房均面向維多利亞海港，部分單位更兼享泳池景觀，景致開揚。

澐璟迄今累售98伙，成交金額逾48.5億元。