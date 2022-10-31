啟德新盤｜澐璟樓書出爐 面積371至4850方呎 一房浴室採雙門設計

九龍區新盤戰況升溫，由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」(PANO HARBOUR)今日(31日)已上載售樓說明書，最快本周內開放位於紅磡中國人壽中心B座地下的示範單位予公眾參觀，短期內公布銷售安排。
備有6個示範單位
華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，澐璟的展銷廳面積達3萬方呎，特別選擇於紅磡灣臨海雙層獨立建築設立展銷廳，猶如置身一所收藏藝術珍品的博物館，備有6個示範單位，當中2個附連裝修，戶型涵蓋兩房、三房及四房，將於短期內開放展銷廳及示範單位予公眾參觀。
首批有機會推出四房大單位應市
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀透露，項目已於上周獲批預售樓花同意書，樓書亦已於今日公布，銷售籌備工作正進展得如火如荼，預計短期內公布銷售安排，而定價會參考一線海景物業、九龍塘及九龍站項目的成交價。她指，項目全數四房單位均位處前排臨海地段，加上每戶均設私人升降機大堂，近期此類單位查詢踴躍，考慮於首批單位內推出部分四房單位應市。
單位面積371至4850方呎
據樓書顯示，澐璟由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。
全盤面積最細為3A座的D室，實用面積371方呎，一房開放式廚房間隔，值得一提是浴室採雙門設計，除可從客廳進入外，住戶亦可由睡房進入，即變成套房格局。全盤面積最大屬Mansion C (HARBOUR WAVE)的Villa 8，四房間隔，連135方呎平台、1,050方呎花園及795方呎天台，另設有私人泳池及按摩浴缸。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。