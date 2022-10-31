啟德新盤｜澐璟樓書出爐 面積371至4850方呎 一房浴室採雙門設計

九龍區新盤戰況升溫，由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」(PANO HARBOUR)今日(31日)已上載售樓說明書，最快本周內開放位於紅磡中國人壽中心B座地下的示範單位予公眾參觀，短期內公布銷售安排。

備有 6 個示範單位

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，澐璟的展銷廳面積達3萬方呎，特別選擇於紅磡灣臨海雙層獨立建築設立展銷廳，猶如置身一所收藏藝術珍品的博物館，備有6個示範單位，當中2個附連裝修，戶型涵蓋兩房、三房及四房，將於短期內開放展銷廳及示範單位予公眾參觀。

首批有機會推出四房大單位應市

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀透露，項目已於上周獲批預售樓花同意書，樓書亦已於今日公布，銷售籌備工作正進展得如火如荼，預計短期內公布銷售安排，而定價會參考一線海景物業、九龍塘及九龍站項目的成交價。她指，項目全數四房單位均位處前排臨海地段，加上每戶均設私人升降機大堂，近期此類單位查詢踴躍，考慮於首批單位內推出部分四房單位應市。