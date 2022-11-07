啟德新盤｜澐璟短期內推銷售安排 首批料涉兩房至四房

朱美儀(右)表示，項目自上周五及周末首度開放展銷廳及示範單位予公眾，截至今日下午2時為止，共錄得3,800人次到場參觀。左為韋少凡。(林俊源攝)

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目自上周五及周末首度開放展銷廳及示範單位予公眾參觀，參觀情況及反應非常理想，截至今日下午2時為止，共錄得3,800人次到場參觀。她透露，將考慮於短期內公布銷售安排，首批推出單位料涵蓋兩房至四房，計劃本月開售。

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟料於短期內開價，發展商今日(7日)開放全新三房無改動示範單位、兩房經改動及無改動示範單位予傳媒參觀。

8 座三房戶設私人獨立電梯大堂

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡指，今日開放的三房一套無改動示範單位，以第8座28樓B室為藍本搭建，實用面積1,187方呎，尊設私人獨立電梯大堂，私隱度特高，另設主人房連衣帽間設計。他續指，澐璟第8座全數單位均為三房一套附設私人升降機大堂間隔，全盤僅提供58伙，供應罕有。

韋少凡稱，至於兩房經改動及無改動示範單位，以3B座28樓C室為藍本搭建，實用面積568方呎，整個項目共提供233個兩房單位(不包含平台特色戶)，佔全盤比例達四成。兩房單位分布在第3A座、第3B座及第5座，大部分兩房單位客廳均向南或西南海景，部分單位更可兼享泳池景觀。

澐璟位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。