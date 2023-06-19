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2023-06-19 17:04:35

啟德新盤｜直擊恒地HENLEY PARK地下連花園特色戶示位 日內開價 最快下周開售(多圖)

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恒基物業代理營業(一)部總經理林達民(左)及助理總經理范文浩(右)，一同向傳媒介紹HENLEY PARK低座地下連花園特色戶示範單位。(林俊源攝)

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民(左)及助理總經理范文浩(右)，一同向傳媒介紹HENLEY PARK低座地下連花園特色戶示範單位。(林俊源攝)

恒地(012)旗下九龍東啟德沐泰街8號住宅項目HENLEY PARK，今日(19)首度開放示範單位予傳媒參觀，單位為低座地下B室特色戶，屬無改動示位，實用面積627方呎，連一個457方呎地下花園，採套三房兩廳連儲物室間隔，其中主人套房設有衣帽間。恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，HENLEY PARK已於今日上載樓書，預計於日內開價，最快下周開售。

3.5米高樓底 全開放式落地大窗

從示位所見，單位採長型客飯廳設計，樓底高度約3.5米，林達民稱料為啟德區內樓底最高的物業之一。大廳和主人套房分別設有全開放式落地趟門大窗，可連接室外的457方呎私人花園，讓空間感由室內延伸至室外，採光度極高之餘，視野亦相當闊落舒適。

今日開放予傳媒參觀的示位為HENLEY PARK低座地下B室連花園特色戶，實用面積627方呎，花園面積457方呎，屬套三房兩廳連儲物室設計。(林俊源攝) 大廳採全開放式落地大窗設計，可與私人花園連接，讓空間延伸，採光度極高。(林俊源攝) 大廳採全開放式落地大窗設計，可與私人花園連接，讓空間延伸，採光度極高。(林俊源攝) 大廳和主人套房各設有全開放式落地趟門大窗，可直達私人花園。(林俊源攝) 室外私人花園面積有457方呎。(林俊源攝) 室外私人花園面積有457方呎。(林俊源攝) 長方形設計大廳，配開放式廚房，以及樓底高達3.5米，空間感不俗。(林俊源攝) 開放式設計廚房，選用Miele等入廚配備。(林俊源攝) 私人花園備有專業燒烤爐及洗水盆等設施。(林俊源攝) 單位間隔實用，加上樓底高，空間感不俗。(林俊源攝) 主人套房可直通私人花園。(林俊源攝)

衣帽間設LEMA Fashion Box 幫衣物消毒

此外，單位主人套房的衣帽間亦具有心思。恒基物業代理營業()部助理總經理范文浩表示，單位的衣帽間為多功能設計，是集團與意大利高級傢具品牌LEMA合作研發，名為「LEMA Fashion Box」的衣櫃具空氣淨化功能，以LEMA專利的消毒系統，結合納米技術及紫外線燈，在衣櫃內產生光催化作用，幫助消除衣物異味及細菌等病毒。至於單位廚房採用開放式設計，備有Miele蒸焗爐及多項廚房配件，設備一應俱全。

主人套房衣帽間設有LEMA Fashion Box，收納之餘，亦可為衣物除臭及消毒。(林俊源攝) 主人套房衣帽間設有LEMA Fashion Box，收納之餘，亦可為衣物除臭及消毒。(林俊源攝) 主人套房浴室設計華麗，配備一系列德國及日本等浴室品牌裝置。(林俊源攝) 主人套房浴室設計華麗，配備一系列德國及日本等浴室品牌裝置。(林俊源攝) 第二大的睡房面向私人花園，接近落地的大窗，採高度極高。(林俊源攝) 睡房間隔四正，窗大光猛。(林俊源攝) 單位客廁及儲物室。(林俊源攝) 玄關設有推趟式鞋櫃，慳位實用。(林俊源攝) 玄關設有推趟式鞋櫃，慳位實用。(林俊源攝)

HENLEY PARK740 特色戶佔19

資料顯示，HENLEY PARK合共提供740伙，當中包括721伙為標準單位、19伙為特色戶。項目分有高座及低座，高座佔660伙，戶型涵蓋開放式至三房，以及有3伙特色戶，實用面積由2501,558方呎不等，其中開放式單位佔87伙，面積有250方呎；一房佔372伙，面積384477方呎；兩房涉170伙，面積介乎476678方呎；三房戶型則涉28伙，實用面積937方呎，而3伙特色單位實用面積有8571,558方呎。至於低座單位涉及80伙，提供一房及三房戶型，各佔40伙，實用面積介乎282649方呎。

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