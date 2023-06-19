啟德新盤｜直擊恒地HENLEY PARK地下連花園特色戶示位 日內開價 最快下周開售(多圖)

恒地(012)旗下九龍東啟德沐泰街8號住宅項目HENLEY PARK，今日(19日)首度開放示範單位予傳媒參觀，單位為低座地下B室特色戶，屬無改動示位，實用面積627方呎，連一個457方呎地下花園，採套三房兩廳連儲物室間隔，其中主人套房設有衣帽間。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，HENLEY PARK已於今日上載樓書，預計於日內開價，最快下周開售。

3.5 米高樓底 全開放式落地大窗 從示位所見，單位採長型客飯廳設計，樓底高度約3.5米，林達民稱料為啟德區內樓底最高的物業之一。大廳和主人套房分別設有全開放式落地趟門大窗，可連接室外的457方呎私人花園，讓空間感由室內延伸至室外，採光度極高之餘，視野亦相當闊落舒適。

衣帽間設 LEMA Fashion Box 幫衣物消毒 此外，單位主人套房的衣帽間亦具有心思。恒基物業代理營業(一)部助理總經理范文浩表示，單位的衣帽間為多功能設計，是集團與意大利高級傢具品牌LEMA合作研發，名為「LEMA Fashion Box」的衣櫃具空氣淨化功能，以LEMA專利的消毒系統，結合納米技術及紫外線燈，在衣櫃內產生光催化作用，幫助消除衣物異味及細菌等病毒。至於單位廚房採用開放式設計，備有Miele蒸焗爐及多項廚房配件，設備一應俱全。