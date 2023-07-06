啟德新盤｜直擊HENLEY PARK高座兩房連衣帽間單位 樓高3.38米

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK今日(6日)公布最新銷售部署，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目早前加推82伙，目前累收7,594票，超額認購逾91倍，正積極考慮加推單位應市，最快明日(7日)公布次輪銷售安排。

林達民今日特別介紹項目第1B座29樓M單位，屬兩房連衣帽間及工作間間隔，實用面積604方呎，層與層的高度約為3.38米，比同區大部分住宅項目為高。單位整體空間寬闊，間隔分明，天花設滲燈營造氣氛；以長方形設計的客飯廳，易於布局。

客飯廳與露台以大幅度趟門相連，室內採光度充足。單位內設有獨立廚房，L型的設計可將工作檯面延伸拉長；廚房並附連工作間，提供充裕儲物空間。主人睡房內更預置多功能儲物櫃及開放式擺設間隔，而廚房和浴室均配置一系列國際名牌裝置及設備。