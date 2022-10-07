啟德新盤｜跑道區承富里命名「澐璟」 提供582伙 一房371方呎起

作為本港新盤供應重鎮的啟德，再有全新項目登場。由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區承富里2號項目，今日(7日)正式命名為「澐璟」(PANO HARBOUR)，提供582伙，標準單位戶型涵蓋一房至四房，單位實用面積由371方呎起，主打兩房，涉233伙，佔全盤約40%。

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，「澐」指海浪連綿，代表項目坐擁維港臨海優越地段；「璟」則反映項目條件得天獨厚，有如珍貴美玉閃爍耀眼，擁有維港中心的景致。他提到，項目約九成單位可享海景，將備有6個示範單位，分別為交樓標準及連裝修示範單位。項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。

正待批預售 最大面積單位 4850 方呎

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，澐璟目前正待批預售樓花同意書，由6座住宅大樓及3座低座大廈組成，單位實用面積由371至4,850方呎，當中一房佔30伙，面積371方呎；兩房涉233伙，面積由509至659方呎；三房提供174伙，面積由781至1,525方呎；四房佔112伙，面積由1,870至2,088方呎。另提供17伙平台特色戶，面積由488至1,985方呎；頂層特色戶共10伙，面積由1,109至3,442方呎；以及6套VILLA臨海大宅，面積由4,294至4,850方呎。該盤共提供373個住宅車位。

被問及早前推售的啟德跑道區新盤銷情一般，為何決定現時推澐璟應市，朱美儀稱，項目單位享有維港一線海景，開則有別於其他樓盤，對澐璟有信心，而定價仍在商討中，會參考包括南區、九龍塘、九龍站等豪宅成交價。

華潤：與 9 大發展商成立的商會緊密聯絡

現時兩間發展商未有參與由九大發展商成立的「啟德跑道區私人發展有限公司」，韋少凡指，集團一直與商會有緊密聯絡，待有新消息再作公布。澐璟所在的地皮屬4C區1號地，由華潤置地(1109)及保利於2019年6月底以129.16億中標，每方呎樓面地價約18,080元，一度成為啟德區住宅地王。