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地產
2022-12-24 12:00:00

啟德新盤｜GRANDE MONACO逾1500方呎低座複式戶 內置樓梯往私人天台

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啟德新盤｜GRANDE MONACO逾1500方呎低座複式戶 內置樓梯往私人天台

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會德豐地產旗下啟德MONACO已取得滿意紙，將分批發信通知業主收樓，料明年1月可完成交樓。MONACOGRANDE MONACO由去年開售至今累售616伙，佔已推售單位逾九成半，合共套現逾87億元，平均呎價超過2.5萬元。現僅餘30伙待售，其中21伙於價單發售，主要為三房單位，最低呎價為24,811元起，平均呎價約2.66萬元；另9伙低座及特色單位將以招標形式發售。

面積1543方呎低座特色天台複式戶

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發展商最新開放兩個現樓示範單位，其中包括GRANDE MONACO Mansion D 35A室交樓標準示範單位，屬低座特色天台複式戶，全盤僅提供6伙，實用面積1,543方呎，四房連雙房套加工作間連廁設計，料聖誕假期開放予公眾參觀。

此類戶型全盤僅提供6伙，單位客飯廳長超過7米，兩邊設落地玻璃，並外接近6米闊露台，視野廣闊。所有睡房設於上層，家居生活細意分區。廚房採用歐洲進口廚櫃及MieleGaggenau家電，更特設酒櫃、咖啡機及燒烤爐，設備完善。主人浴室設酒店式雙洗手盆，更配備無線藍芽擴音器。至於單位內置樓梯通往552方呎私人天台，尊享啟德河河景，適合約三五知己、親朋好友舉行聚會。

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