啟德新盤｜GRANDE MONACO逾1500方呎低座複式戶 內置樓梯往私人天台

會德豐地產旗下啟德MONACO已取得滿意紙，將分批發信通知業主收樓，料明年1月可完成交樓。MONACO及GRANDE MONACO由去年開售至今累售616伙，佔已推售單位逾九成半，合共套現逾87億元，平均呎價超過2.5萬元。現僅餘30伙待售，其中21伙於價單發售，主要為三房單位，最低呎價為24,811元起，平均呎價約2.66萬元；另9伙低座及特色單位將以招標形式發售。

面積 1543 方呎低座特色天台複式戶