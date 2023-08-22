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2023-08-22 18:55:06

啟德新盤｜HENLEY PARK加推 周六開賣18伙 一房折實最平793萬

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啟德新盤｜HENLEY PARK加推 周六開賣18伙 一房折實最平793萬

林達民表示，HENLEY PARK已屆現樓，買家可以即買即住即收租，自住投資兩得宜。

市區新盤推售步伐積極，恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」今日(22)加推第5號價單，涉及78伙；同時上載最新銷售安排，於本周六(26)推售18伙，扣除最高10%折扣優惠後，一房折實價793.44萬元入場。

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，「HENLEY PARK」已屆現樓，買家可以即買即住即收租，自住投資兩得宜。項目新加推78伙，實用面積由250609方呎，當中包括22伙開放式及56伙兩房連衣帽間及工作間單位。

價單定價由572萬至2,077.4萬元，呎價介乎22,880元至34,417元，平均呎價30,820元。扣除最高10%折扣優惠後，單位折實售價由514.8萬至1,869.66萬元，折實呎價介乎20,592元至30,975元，折實平均呎價27,738元。最低折實售價及呎價均為1B2G室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價514.8萬元，折實呎價20,592元。

啟德新盤｜HENLEY PARK加推 周六開賣18伙 一房折實最平793萬

「HENLEY PARK」周六發售18伙，實用面積介乎389至609方呎，當中包括8伙一房連衣帽間及10伙兩房連衣帽間及工作間單位。(資料圖片)

周六開賣單位折實平均呎價2.65

另外，項目敲定周六發售18伙，實用面積介乎389609方呎，當中包括8伙一房連衣帽間及10伙兩房連衣帽間及工作間單位。單位折實售價由793.44萬至1,838.16萬元，折實呎價介乎20,592元至30,456元，折實平均呎價26,505元。最低售價及呎價單位為1B18樓及19H室，實用面積同為389方呎，一房連衣帽間間隔，折實售價793.44萬元，呎價20,397元

HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。

即睇啟德HENLEY PARK最新資訊 (House730)

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