啟德新盤｜HENLEY PARK加推 周六開賣18伙 一房折實最平793萬

林達民表示，HENLEY PARK已屆現樓，買家可以即買即住即收租，自住投資兩得宜。

市區新盤推售步伐積極，恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」今日(22日)加推第5號價單，涉及78伙；同時上載最新銷售安排，於本周六(26日)推售18伙，扣除最高10%折扣優惠後，一房折實價793.44萬元入場。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，「HENLEY PARK」已屆現樓，買家可以即買即住即收租，自住投資兩得宜。項目新加推78伙，實用面積由250至609方呎，當中包括22伙開放式及56伙兩房連衣帽間及工作間單位。

價單定價由572萬至2,077.4萬元，呎價介乎22,880元至34,417元，平均呎價30,820元。扣除最高10%折扣優惠後，單位折實售價由514.8萬至1,869.66萬元，折實呎價介乎20,592元至30,975元，折實平均呎價27,738元。最低折實售價及呎價均為1B座2樓G室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價514.8萬元，折實呎價20,592元。