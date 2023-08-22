啟德新盤｜HENLEY PARK加推 周六開賣18伙 一房折實最平793萬

市區新盤推售步伐積極，恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」今日(22日)加推第5號價單，涉及78伙；同時上載最新銷售安排，於本周六(26日)推售18伙，扣除最高10%折扣優惠後，一房折實價793.44萬元入場。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，「HENLEY PARK」已屆現樓，買家可以即買即住即收租，自住投資兩得宜。項目新加推78伙，實用面積由250至609方呎，當中包括22伙開放式及56伙兩房連衣帽間及工作間單位。
價單定價由572萬至2,077.4萬元，呎價介乎22,880元至34,417元，平均呎價30,820元。扣除最高10%折扣優惠後，單位折實售價由514.8萬至1,869.66萬元，折實呎價介乎20,592元至30,975元，折實平均呎價27,738元。最低折實售價及呎價均為1B座2樓G室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價514.8萬元，折實呎價20,592元。
周六開賣單位折實平均呎價2.65萬
另外，項目敲定周六發售18伙，實用面積介乎389至609方呎，當中包括8伙一房連衣帽間及10伙兩房連衣帽間及工作間單位。單位折實售價由793.44萬至1,838.16萬元，折實呎價介乎20,592元至30,456元，折實平均呎價26,505元。最低售價及呎價單位為1B座18樓及19樓H室，實用面積同為389方呎，一房連衣帽間間隔，折實售價793.44萬元，呎價20,397元。
HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。