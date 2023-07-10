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2023-07-10 20:26:38

啟德新盤｜HENLEY PARK周二次輪發售82伙 截收8384票

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啟德新盤｜HENLEY PARK周二次輪發售82伙 截收8384票

HENLEY PARK今日(10日)順利截票及完成抽籤，累錄8,384票，超額認購約101倍。(資料圖片)

恒基地產(012)啟德HENLEY PARK將於明日(11) 次輪推售82伙，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目今日(10)順利截票及完成抽籤，累錄8,384票，超額認購約101倍。

他指出，剛過去的周末有大量客人親臨項目現樓參觀，加上金管局就放寬按揭降低首期成數的措施於上周五(7)推出，吸引客人趕緊登記，當中最為受惠於「減辣」措施的向海一房單位，以及全項目只有一柱的兩房連衣帽間及工作間的單位，成功吸引到較多向隅客，相信明日的銷情將相當理想。

HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。

即睇啟德HENLEY PARK最新資訊 (House730)

啟德新盤｜HENLEY PARK周二次輪發售82伙 截收8384票

林達民相信HENLEY PARK明日的銷情將相當理想。

ONE INNOVALE單日標售3

林達民稱，乘HENLEY PARK及金管局相關措施為市場帶來的正面氣氛，同系粉嶺北ONE INNOVALE今日錄得成交，涉及3伙地下連花園特式單位以招標形式售出，3宗成交價超過1,850萬元。成交單位分別為ONE INNOVALE-CABANNAE座地下單位10，成交呎價達22,995元；另外2伙中標的單位為D8地下單位8，以及E座地下單位18

即睇粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna最新資訊 (House730)

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ONE INNOVALE今日錄得成交，涉及3伙地下連花園特式單位以招標形式售出，3宗成交價超過1,850萬元。

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