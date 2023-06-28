啟德新盤｜HENLEY PARK周六首輪賣228伙 暫收4600票 超額19倍

入票客源九龍區佔六成

林達民透露，HENLEY PARK目前的入票客源分佈，九龍區客人佔六成，港島區及新界區客各約佔兩成，而投資者佔整體入票客源約三成。另外，HENLEY PARK 會所命名為「CLUB HENLEY PARK」，戶內外總面積達2.75萬方呎，當中包括面積達7,900方呎的空中花園、約40米長的室外游泳池，以及位於Eden Garden的園林宴會廳。負責CLUB HENLEY PARK會所設計的知名室內設計顧問BTR，其創辦人Norman Chan指，項目會所以五星級度假酒店為設計藍本，並以「城市中隱藏的伊甸園」為設計主題，為住客帶來多元化、達至Work Life Balance的休閒娛樂設施。