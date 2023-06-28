啟德新盤｜HENLEY PARK周六首輪賣228伙 暫收4600票 超額19倍

恒基地產(012)旗下啟德現樓新盤HENLEY PARK，將於本周六(7月1日)進行首輪銷售涉228伙，折實入場價518.22萬元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至今日下午2時半累收逾4,600票，超額認購超過19倍，當中有六成為九龍區客人；項目將於本周五(30日)中午12時截票，當日下午3時開始抽籤。
入票客源九龍區佔六成
林達民透露，HENLEY PARK目前的入票客源分佈，九龍區客人佔六成，港島區及新界區客各約佔兩成，而投資者佔整體入票客源約三成。另外，HENLEY PARK 會所命名為「CLUB HENLEY PARK」，戶內外總面積達2.75萬方呎，當中包括面積達7,900方呎的空中花園、約40米長的室外游泳池，以及位於Eden Garden的園林宴會廳。負責CLUB HENLEY PARK會所設計的知名室內設計顧問BTR，其創辦人Norman Chan指，項目會所以五星級度假酒店為設計藍本，並以「城市中隱藏的伊甸園」為設計主題，為住客帶來多元化、達至Work Life Balance的休閒娛樂設施。
HENLEY PARK首輪開賣的228伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎，價單定價由575.8萬至1,915.7萬元，價單呎價為21,756至30,553元，以定價計，首批單位市值約21.9億元；而扣除最高10%折扣後，單位折實售價由518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價介乎19,580元至27,498元，折實平均呎價21,463元。
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