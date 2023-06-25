啟德新盤｜HENLEY PARK提價加推80伙 最平531萬 新出一款單位！

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK昨日(24日)開始收票，市場反應不俗，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目已累收超過1,700票，以首張價單148伙計算，超額認購逾10倍。有見親臨項目參觀現樓人士不絕，今日(25日)乘勢加推第2號價單，涉及80伙，維持最高10%折扣優惠，折實售樓由531萬元起。由於首度推出地下連花園特色單位，以致今批折實平均呎價推高至22,148元。林達民指，整張價單平均提價1.5%。

首度推出12伙連花園特色戶



不過，與上周三(21日)推出的首張價單折實平均呎價21,088元相比，2號價單則高約5%。今批80伙實用面積介乎250至649方呎，包括68伙標準單位及12伙地下連花園特色單位，戶型涵蓋開放式至三房。該12伙低座地下連花園特色單位實用面積分別為282及627方呎，附連實用面積介乎106至501方呎花園。

80伙價單定價由590萬至1,915.7萬元，呎價介乎21,987元至30,553元。單位折實售價由531萬至1,724.13萬元，折實呎價介乎19,788元至27,498元。

入場單位為第1A座8樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價531萬元，呎價21,240元。呎價最平單位為第1A座2樓F室，實用面積384方呎，一房間隔，折實售價759.87萬元，呎價19,788元。

HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。