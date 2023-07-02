啟德新盤｜HENLEY PARK提價1%加推82伙 最平514.8萬 折實均呎22163元

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK昨日(1日)首輪開售228伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，即日售出超過80%單位，今日(2日)仍有大量向隅客到現樓參觀，並錄得成交。有見及此，集團乘勢加推第3號價單，涉及82伙，當中包括4伙低座地下連花園特色單位。維持最高10%折扣優惠，折實售價514.8萬元起，折實平均呎價22,163元，平均提價約1%。
今批82伙戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎。價單定價由572萬至1,953.9萬元，呎價介乎21,987元至32,889元。折除最高10%折扣後，折實售價由514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價介乎19,788元至29,600元。入場單位為1B座2樓K室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價514.8萬元，呎價20,592元。
推出升級版兩房連衣帽間及工作間單位
林達民指，參考昨日首輪銷情，新價單將備受追捧的開放式戶型推出。由於收到不少客人就向海單位的查詢，是次首次提供項目共6伙高座向維多利亞港及啟德體育園的一房連衣帽間單位。另外，因應於首輪銷售早段已沽清的兩房連衣帽間單位，是次推出升級版的兩房連衣帽間及工作間的單位，實用面積為604方呎，如今批最低呎價單位1B座2樓M室，折實售價1,195.2萬元，呎價19,788元。
HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。