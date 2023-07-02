啟德新盤｜HENLEY PARK提價1%加推82伙 最平514.8萬 折實均呎22163元

林達民表示，HENLEY PARK昨首輪即日售出超過80%單位，今日(2日)仍有大量向隅客到現樓參觀。

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK昨日(1日)首輪開售228伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，即日售出超過80%單位，今日(2日)仍有大量向隅客到現樓參觀，並錄得成交。有見及此，集團乘勢加推第3號價單，涉及82伙，當中包括4伙低座地下連花園特色單位。維持最高10%折扣優惠，折實售價514.8萬元起，折實平均呎價22,163元，平均提價約1%。

今批82伙戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎。價單定價由572萬至1,953.9萬元，呎價介乎21,987元至32,889元。折除最高10%折扣後，折實售價由514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價介乎19,788元至29,600元。入場單位為1B座2樓K室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價514.8萬元，呎價20,592元。