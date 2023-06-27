啟德新盤｜HENLEY PARK暫收4000票 超額逾16倍 預計周日首輪開售

恒基物業代理有限公司營業(一)部副總經理鄧鳳賢特別介紹2個低座地下連私人花園的特色單位，包括低座B座地下B室，設計主題為日式花園；以及低座D座地下B室，設計主題為曼哈頓花園。她稱，HENLEY PARK以「Hidden Eden in the City」作為整個項目的設計及規劃概念，項目中「EDEN」為4幢低座住宅大樓，各座樓高5層，位於地下的住宅單位均附設戶外花園，而今次更為部分此類花園單位特別邀請國際著名設計師為構思世界各地不同風格的花園設計，當中包括日式園藝、英國庭園、亞太風情、歐洲園林、地中海海岸情懷，以及曼哈頓當代筆觸等，希望住戶在項目之內，遊走環球園藝不同品味，感受悠然綠意，彌足珍貴。

228伙折實平均呎價 21463 元

HENLEY PARK迄今推出2張價單共228伙，包括216伙標準分層單位及12伙地下連花園特色單位，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎，折實售價由518.22萬元起，折實呎價19,580元起，折實平均呎價21,463元。以定價計，市值約21.9億元。

HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。

即睇啟德HENLEY PARK最新資訊 (House730)