啟德新盤｜HENLEY PARK會所室內外面積逾2.75萬呎 擁40米長室外游泳池

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK誠邀由國際知名室內設計顧問BTR匠心打造五星級會所「CLUB HENLEY PARK」，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目位處啟德繁華城市中，擁有大量綠化空間，創造出世外桃源。讓住戶既身處繁囂都市中，仍可遠離塵囂，感受伊甸樂園之美，猶如Hidden Eden in the City。

「CLUB HENLEY PARK」室內外面積達27,500方呎，設約40米長的「室外游泳池」，以別有洞天方式設計，由室內走到室外，猶如發現城中的世外桃源，轄然開朗。池畔獨特馬賽克圖案，加上流水特色牆與周邊整體設計互相輝映，配合特色大型燈光效果。室內更貼心設有「水動訓練池」，引入水中健身單車，有助增強肌耐力，水中浮有助減輕關節負荷，讓住客全方位鍛鍊肌肉。池畔亦設有多項親水設施，與三五知己共聚「浮樂池」、與家中小孩共享「童樂池」、「優游池」和「兒童嬉水樂池」。