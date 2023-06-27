啟德新盤｜HENLEY PARK花園特色戶查詢反應熱烈 英式園林戶有得睇！

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(012)現樓新盤啟德HENLEY PARK低座地下連私人花園的特色單位屢獲查詢，反應熱烈。他指， HENLEY PARK以Hidden Eden in the City作為整個項目的設計及規劃概念，在彰顯項目為城中瑰寶之同時，更演繹出集團對ESG及可持續性的重視。

林達民特別介紹由著名園林設計師Yow Ko打造的低座C座地下B室的英式園林私人花園特色單位，實用面積627方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔，私人花園面積457方呎，住戶可經由客飯廳及主人睡房步出，更顯Hidden Eden in the City的又一地標式生活悠然。