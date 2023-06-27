啟德新盤｜HENLEY PARK花園特色戶查詢反應熱烈 英式園林戶有得睇！

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(012)現樓新盤啟德HENLEY PARK低座地下連私人花園的特色單位屢獲查詢，反應熱烈。他指， HENLEY PARK以Hidden Eden in the City作為整個項目的設計及規劃概念，在彰顯項目為城中瑰寶之同時，更演繹出集團對ESG及可持續性的重視。
林達民特別介紹由著名園林設計師Yow Ko打造的低座C座地下B室的英式園林私人花園特色單位，實用面積627方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔，私人花園面積457方呎，住戶可經由客飯廳及主人睡房步出，更顯Hidden Eden in the City的又一地標式生活悠然。
林達民稱，英國人對私人花園的布局相當重視，因為這正好表達着自己對art of living的一個舞台，而同時，英國人認為私人花園就如家中另一個房間一樣，因為他們都會花很多時間在花園上，無論與家人相聚以及宴客，私人花園都發揮着不同的功能。而當中私人花園中的每一件傢俬、擺設，都是整個英式庭園的精髓，讓住客在翠綠的草坪上賞茶，更別具優渥而時尚的英倫體驗。
HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。