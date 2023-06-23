啟德新盤｜HENLEY PARK部署周末加推最少70伙 連花園特色戶首曝光！(多圖)

林達民表示，今日首度向傳媒開放兩個低座的花園特色單位予傳媒參觀，分別為A座地下A室及B室，同為三房一套連私人花園及衣帽間及工作間間隔，實用面積627方呎，連501方呎花園。私人花園部分更特別邀請設計師構思，以認識世界之旅為主題設計花園，就像乘坐飛機環遊世界一樣，以滿足不同住客對庭園設計的深度追求。低座A座地下A室設計主題為韓式花園，而低座A座地下B室設計主題則為希臘花園。

製造專屬 HENLEY PARK 的微氣候

恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人稱，集團近年一直大力推動ESG理念，HENLEY PARK同樣將秉承理念，以科技創新生活，驅動全方位可持續發展，如引進多部功能不同的機械人，為住戶各方面的生活提供更多便利。集團亦特別透過智能開放平台HLD API Gateway打造全新H-1APP應用程式，系統整合6大不同生活功能範疇，包括智能生活、智能家居、智能交通、智能享樂、智能工作及智能健體。

他續稱，HENLEY PARK整體園境規劃同樣別出心裁，設計著重綠色生活及可持續發展的理念。園境及建築的布局影響住宅項目內氣流的風向流動與濕度，而巧妙設計的園境則透過植物生長所造成的樹蔭以及不同形式的水景裝置，減低項目內熱島效應，製造專屬HENLEY PARK的微氣候。園內分別設有太陽能光伏地板、太陽能燈、智能發電地板等可再生能源設備；位於住宅大樓之間的位置更設有一個以風力發電的「風叢」雕塑，用以產生可持續能源和調節項目內的微氣候。