啟德新盤｜HENLEY PARK首輪主力推售低座單位 短期內開放現樓參觀

林達民指，HENLEY PARK以現樓推出市場，較區內的新盤更具優勢，在市場有一定的吸引力及叫座力。

恒基地產(012)啟德HENLEY PARK已屆現樓，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民日前現身HENLEY PARK的銷售中心向同事及代理朋友打氣，並表示項目以現樓推出市場，較區內的新盤更具優勢，可即買即住及即時放租的關鍵，在市場有一定的吸引力及叫座力。

林達民指，項目首輪推售將主推低座「EDEN」的單位，以低密度的布局打造，同時亦設10多伙地下連花園特色戶型，正好將項目「Hidden Eden in the City」的定位完美展現，更見矜貴。考慮到自日前傳媒朋友就項目的廣泛報道，即接獲不少向隅的朋友查詢，很大機會在短時間内開放現樓單位，讓準買家親身體驗項目的優越。