啟德新盤｜HENLEY PARK首輪主力推售低座單位 短期內開放現樓參觀

恒基地產(012)啟德HENLEY PARK已屆現樓，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民日前現身HENLEY PARK的銷售中心向同事及代理朋友打氣，並表示項目以現樓推出市場，較區內的新盤更具優勢，可即買即住及即時放租的關鍵，在市場有一定的吸引力及叫座力。
林達民指，項目首輪推售將主推低座「EDEN」的單位，以低密度的布局打造，同時亦設10多伙地下連花園特色戶型，正好將項目「Hidden Eden in the City」的定位完美展現，更見矜貴。考慮到自日前傳媒朋友就項目的廣泛報道，即接獲不少向隅的朋友查詢，很大機會在短時間内開放現樓單位，讓準買家親身體驗項目的優越。
林達民補充，HENLEY PARK傳承了「THE HENLEY」的多項極致的優勢，包括約6分鐘步即可抵達啟德鐵站、項目正向坐擁啟德體育園與維多利亞港的景致，加上集團在是次沿用了被譽為「天花板」級水準的「THE HENLEY」的設計，再加以用料及質素上的提升，打造出真正世界級的地標項目，相信屬近期市場罕見的代表作。
HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座住宅大樓「GRAND HENLEY」及4幢低座住宅大樓「EDEN」組成，共提供740伙，單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。