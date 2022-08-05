啟德新盤｜MIAMI QUAY邀東奧獎牌得主蘇慧音任推廣大使 推廣新興運動

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA承豐道23號項目MIAMI QUAY，發展商早前透露第1期MIAMI QUAY I最快本月落實推售時間表。早前於啟德跑道區內持有地皮的9間發展商聯手成立公司，並將跑道區地段命名為PARK PENINSULA。

MIAMI QUAY最新特別邀請東京奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音(Minnie)為推廣大使，聯同新興運動協會創辦人黎廣業及前香港賽艇運動員吳詠希，以「新興運動」為主題拍攝一連三集「全城熱動HOT SPORT」節目，目前已上載第一集及第二集，帶大家遊歷PARK PENINSULA上的啟德空中花園及啟德海濱長廊等盛綠空間，實地挑戰鬥智鬥力的「芬蘭木棋」( Molkky )，一同推廣新興運動。

率先到臨MIAMI QUAY展覽廳

蘇慧音更率先到來MIAMI QUAY的展覽廳，分享她對項目與PARK PENINSULA發展的期待。她表示，作為運動員，MIAMI QUAY提供多元化的嶄新運動設施，區內亦齊集體育設施、綠化休閒空間及海濱長廊，無論參加正式訓練或日常自身練習，全天候均可於區內輕鬆做到，訓練效率更佳；加上能於高度綠化及開闊臨海環境下做運動，定能全情投入放鬆身心。作為住戶，PARK PENINSULA坐擁非常珍貴的Inner Harbour九龍灣畔及璀璨維港雙海岸線景色；加上鄰近的AIRSIDE、SOGO雙子綜合商廈、1.5公里長地下購物街等將陸續落成，生活配套日趨完善，如果能居住於此環海盛綠上，輕鬆享受周邊多元的配套，實屬她的理想生活環境。

一連三集節目 答問題贏獎品

為了讓更多觀眾參與「全城熱動」，MIAMI QUAY特別為觀眾送出新興運動「芬蘭木棋」禮品套裝。立即收看每集內容，答對問題，即有機會贏走獎品。