啟德新盤｜MIAMI QUAY I夥中原推按揭優惠 H按封頂息2.625厘 現金回贈達1.8%

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I開售迄今售出44伙，套現約4.3億元，平均成交呎價約24,500元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤現時售出的單位約65%屬海景戶，而最高成交呎價達26,658元。被問及有消息指啟德方艙醫院擬改建過渡性房屋，他認為相關設施屬短暫用途，長遠而言，相信該幅地皮會按規劃大綱圖發展，作娛樂及零售用途，配合整個東九龍的發展。

他透露，會德豐於第四季部署推出藍田KOKO HILLS第3A期，提供392伙，主打一房及兩房單位，現正待批預售樓花同意書。

中原按揭及中原地產將為MIAMI QUAY I買家特設全新「抗加息按揭雙優惠」，提供兩個置抵按揭選擇。中原按揭董事總經理王美鳳指出，選擇一「置低息H按」，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率及實際息率低至2.625厘，屬巿面最優惠的按息，回到銀行調整按息前最低水平，此外，計劃提供特高現金回贈高達貸款額之1.8%。

她續指，今次優惠另設選擇二「置低息定按」計劃，全新提供首兩年定息2.75厘，其後低至H加1.3厘，並享有高達貸款額1.6%之現金回贈。巿場預期年底按息有機會升至3厘或附近水平，相信兩年期定息率2.75厘，可讓用家有慳息及抵銷加息的效果，尤其在置業初期可讓買家鎖定首兩年月供金額不變免受息率上升影響。以上兩個按揭優惠提供按揭相連之高存息戶口，存息與按息一致，計劃之按揭年期長達30年，按揭成數高達九成。

金管局上周宣布放寬壓測，王美鳳認為，基於息率已上升及預期加息周期息率加幅較美國溫和，因而相應地調減壓測假定按息加幅，令措施更貼市及合理化，亦可適時幫助用家置業，紓減加息的影響。以較多人選用之30年還款期計，壓力測試假定加幅由3厘調低至2厘後，通過壓測的月入要求降低約11%，以平均按揭額約500萬元(30年期)為例，通過壓測的最低月入由47,971元降至42,845元，降低5,126元(10.7%)，入巿門檻即時降低。另外，以每月入息10,000元計，可借按揭額增加高達約12.5萬元，以家庭入息40,000元為例，可獲批之按揭額增加約50萬元，以承造六成按揭、30年期計，樓價選擇可由約695萬元提高至778萬元，有助巿民上車置業，對樓市發展起正面作用。