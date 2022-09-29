啟德新盤｜MIAMI QUAY I夥中原推置業優惠 總值3.88萬

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I夥中原地產推出全新置業優惠，由即日起至10月31日，經中原地產購入該盤的首10名三房買家，可獲贈價值3,880元旅遊禮券，總值約38,800元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港銀行雖跟隨美國加息，惟加幅不大，幅度遠低預期，相信僅對市場構成短期心理影響，且金管局亦即時「減辣」，發出指引將物業按揭貸款利率壓力測試要求，由額外加息3厘下調至2厘，對沖了加息對買家的影響，利好樓市。

另一方面，政府亦將入境檢疫安排由「3+4」放寬至「0+3」，取消酒店檢疫期可刺激更多商務旅客來港，為旅遊業及零售業注入新動力，相信有助加快經濟復甦，吸引內地和海外資金入市，對樓市有非常正面影響。政府近日連環推出不同措施振興經濟，料有力抵銷加息帶來的壓力，增強買家置業信心。近月推出市場的一手新盤，訂價策略傾向克制，反應理想。二手方面轉趨向好，業主稍有讓步減價，即成功吸引買家入市，反映市場購買力充足，有精明買家恐疫情回落後，樓價會再次反彈，決定趁業主願意減價時偷步入市，帶動近日二手交投造好。

中原地產九龍董事劉瑛琳指，踏入第4季，啟德地標式商廈AIRSIDE即將開幕，集購物、消閒、文化藝術和餐飲於一體，為啟德注入新動力之餘，亦可吸引更多買家及租客進駐啟德。MIAMI QUAY I擁多項優勢，位處啟德發展新核心、三面環海的PARK PENINSULA，吸引一批專業人士、醫護專才及外籍客垂青，當中的高層海景戶最受追捧，造價理想。

MIAMI QUAY I位處啟德承豐道23號，由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。