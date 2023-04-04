啟德新盤｜MIAMI QUAY I新增限時現金直減折扣優惠 最多樓價2萬元

復活節長假期將至，發展商為旗下新盤推出優惠吸客。由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德Park Peninsula「MIAMI QUAY I」今天(4日)公布，由即日起推出「復活節X黃金周現金減免優惠」，優惠期至今年5月7日。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次優惠按戶型劃分，各戶型名額10個，優惠總值45萬元。買家購入MIAMI QUAY I開放式或一房單位，可獲1萬元的樓價優惠；購買兩房或兩房連儲物室單位，可獲1.5萬元樓價優惠；購買三房或三房連儲物房單位，可獲2萬元樓價優惠。

黃光耀稱，MIAMI QUAY I由開售迄今累售49伙，套現約4.8億元，平均成交呎價約2.46萬元。對於近期市場上有個別新盤以減價方式推售餘貨，黃光耀指，項目未有計劃調整樓價，但會推出限時優惠，並透露有機會在復活節假期後加推單位應市。