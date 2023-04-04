啟德新盤｜MIAMI QUAY I新增限時現金直減折扣優惠 最多樓價2萬元

復活節長假期將至，發展商為旗下新盤推出優惠吸客。由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德Park Peninsula「MIAMI QUAY I」今天(4日)公布，由即日起推出「復活節X黃金周現金減免優惠」，優惠期至今年5月7日。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次優惠按戶型劃分，各戶型名額10個，優惠總值45萬元。買家購入MIAMI QUAY I開放式或一房單位，可獲1萬元的樓價優惠；購買兩房或兩房連儲物室單位，可獲1.5萬元樓價優惠；購買三房或三房連儲物房單位，可獲2萬元樓價優惠。
黃光耀稱，MIAMI QUAY I由開售迄今累售49伙，套現約4.8億元，平均成交呎價約2.46萬元。對於近期市場上有個別新盤以減價方式推售餘貨，黃光耀指，項目未有計劃調整樓價，但會推出限時優惠，並透露有機會在復活節假期後加推單位應市。
CLUB MIAMI設2大主題兒童探索遊玩空間
會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘表示，MIAMI QUAY I特別邀請國際室內設計團隊GA Group打造臨海會所「CLUB MIAMI」，連同藝術園林The Wynwood，總面積合共逾7.5萬方呎。當中創新的「Jungle Island童趣遊玩區」設2大主題空間—Forest Adventure森林探奇、Sky Adventure天空歷險，為不同年齡的小朋友度身訂造自由探索的動、靜設施。此外，項目的園林The Wynwood設計啟發自MIAMI的藝術殿堂Art Basel及著名藝術區Wynwood，特別挑選及珍藏MIAMI藝術大師Romero及國際級藝術家的創意雕塑。
特於展覽廳打造全新「Jungle Island親子互動天地」
會德豐地產市務經理岑菲菲稱，為了讓準買家及小朋友率先感受項目的親子設施，特意在展覽廳打造全新「Jungle Island親子互動天地」，並於本周五(7日)復活節檔期正式開幕，當天將舉辦節目豐富的體驗日，讓家長和小朋友率先體驗。