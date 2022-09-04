啟德新盤｜MIAMI QUAY I暫超購近3倍 最快中秋長假期首輪賣樓

本月焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I昨日(3日)起開放3個示範單位予公眾參觀，並同步接受認購登記，現場所見吸引不少市民參觀，當中不乏家庭客等，場面熱鬧。會德豐地產常務董事黃光耀表示，暫已錄逾1萬人次參觀，而網上參觀錄逾1.7萬人次。截至昨日，項目暫收逾500票，以首張價單130伙計，超額認購近3倍。

黃光耀指，項目入票客源方面，九龍東佔約七成，港島佔約兩成半；而自住客佔約70%至80%，另20%屬投資客。他續指，當中一房及兩房連開放式廚房戶較受歡迎；另全盤僅設1伙的頂層四房雙套天際特色戶，目前接獲10組客人查詢。