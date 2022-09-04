啟德新盤｜MIAMI QUAY I暫超購近3倍 最快中秋長假期首輪賣樓

本月焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I昨日(3日)起開放3個示範單位予公眾參觀，並同步接受認購登記，現場所見吸引不少市民參觀，當中不乏家庭客等，場面熱鬧。會德豐地產常務董事黃光耀表示，暫已錄逾1萬人次參觀，而網上參觀錄逾1.7萬人次。截至昨日，項目暫收逾500票，以首張價單130伙計，超額認購近3倍。
黃光耀指，項目入票客源方面，九龍東佔約七成，港島佔約兩成半；而自住客佔約70%至80%，另20%屬投資客。他續指，當中一房及兩房連開放式廚房戶較受歡迎；另全盤僅設1伙的頂層四房雙套天際特色戶，目前接獲10組客人查詢。
料有5%至10%提價空間
黃光耀稱，最快短期內加推不少於10%單位應市，料有約5%至10%的提價空間，有機會於本周末中秋節長假期作首輪銷售。
MIAMI QUAY I上周五(2日)公布首張價單，涉130伙，提供最高12%折扣優惠，單位折實售價由524.2萬至1,464.5萬元，折實呎價介乎20,339元至23,839元，折實平均呎價22,452元。
MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I 由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。