啟德新盤｜MIAMI QUAY I最快周內上載樓書 部署下周開價

新盤戰場轉至九龍區，其中市場焦點項目、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I部署本周出擊，會德豐地產常務董事黃光耀表示，有機會本周內上載售樓說明書，最快下周開放示範單位及公布首張價單。

黃光耀稱，項目首批單位會以貼市價推出，指目前一手市況向好，本月至今已累錄約1,800宗一手成交個案，相信下半年樓市仍以一手作主導，同時透露同系啟德MONACO MARINE本周亦錄得成交個案，至今售出316伙，套現逾40億元，平均成交呎價約2.65萬元。

MIAMI QUAY I示範單位設於尖沙咀港威大廈2座5樓，展銷廳備有部分會所設施，如發展商今日向傳媒開放的實況互動划艇機，黃光耀更親自落場，與中原地產九龍董事劉瑛琳同場競技。

MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，為PARK PENINSULA於九大發展商命名之後的首個新盤，合共提供逾1,200伙，分2期發展，第1期MIAMI QUAY I提供648伙，標準戶實用面積介乎250至710方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中主打兩房，預計入伙日期為明年8月31日，樓花期長約13個月。