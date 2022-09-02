啟德新盤｜MIAMI QUAY I首批折實524萬起 代理：豪宅地段開出親民價

本月焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I今日(2日)公布首張價單，涉130伙，提供最高12%折扣優惠，折實售價524.2萬元起，折實呎價20,339元起，折實平均呎價22,452元。

較同區一手貨尾低15%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德PARK PENINSULA命名後首個登場新盤MIAMI QUAY I首批單位訂價保守，較同區一手貨尾低約15%，亦與同區同系今年4月推出的項目相若，「豪宅地段開出親民價」，可見發展商繼續低開吸客，首批單位有起動作用。

資料顯示，去年6月推出的維港1號，首批212伙折實平均呎價22,977元，即MIAMI QUAY I首批較其低約2.3%。

他稱，MIAMI QUAY I戶型以一房及兩房中小型單位為主，首張價單大部分單位的折實售價均低於1,200萬元，能受惠於「財爺Plan」，當中部分單位折實入場價更低於600萬元，屬區內未見，供應珍貴，相信可滿足市場需求。

料本月可錄2000宗一手成交

陳永傑指，在住屋剛性需求下，8月份一手成交量錄逾2,000宗，按月急升1.2倍，可見發展商克制訂價成功突圍，加上市場憧憬來季可通關，部分買家率先偷步入市，帶動交投升溫。踏入9月，市場仍有多個新盤排隊登場，料本月一手成交量可維持2,000宗。

MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。