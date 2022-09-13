啟德新盤｜MIAMI QUAY I首輪沽42伙

該盤昨日下午2時開始銷售，現場曾出現準買家排隊登記人龍，有家庭客帶同子女到場，而4間發展商均有派代表出席為項目打氣。會德豐地產常務董事黃光耀表示，出席的買家不少為年輕人，將視乎首輪銷情有機會短期內加推，而同日亦招標推售1伙頂層四房特色戶。

啟德PARK PENINSULA命名後「頭炮」開賣全新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的MIAMI QUAY I昨首輪發售138伙，其中價單發售137伙，市場消息指即日售出42伙，套現逾3.9億元，當中有一組大手客斥資約2,659.4萬元購入2伙。

三房買家：冀成下個九龍站

從事銀行的買家黃太(圓圖)透露，斥資逾1,000萬元購入1伙三房戶與家人自住，鍾情項目位置環境寧靜，且港鐵站開通後交通便利，相信PARK PENINSULA區域有升值潛力，「希望佢係下一個九龍站」。她認為項目定價合理，入市已考慮加息因素，對本港樓市有信心。

716方呎三房套雙破頂價沽

首輪銷售中有大手客斥資約2,659.4萬元買2伙，包括1座23樓A室，三房套連工作間及洗手間間隔，實用面積716方呎，成交價1,908.7萬元，呎價26,658元，售價及呎價均創項目標準分層戶新高；另為3座19樓H室，實用面積315方呎，屬一房開放式廚房間隔，以750.7萬元售出，呎價23,832元。發展商透露，項目3座B室兩房連儲物房戶及同座J室一房海景戶最受歡迎，幾近沽清。

陳永傑降本月一手成交預測

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行昨日出席率理想，達七成，當中約九成為用家。他續指，本港新冠肺炎確診人數反彈，令外出市民減少，對一手銷情帶來影響，加上本月一手推盤量不多，故將本月原預計的2,000宗一手成交量，下調25%至1,500宗。

該盤首輪以價單發售單位涵蓋開放式至三房，扣除最高12%折扣，折實價約524.2萬元起，呎價20,339元起，折實平均呎價23,250元。項目截收2,048票，超額近14倍。