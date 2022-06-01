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地產
2022-06-01 20:23:22

啟德新盤｜MONACO MARINE低座單位提供106伙 最快明日開價

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啟德新盤｜MONACO MARINE低座單位提供106伙 最快明日開價

啟德新盤｜MONACO MARINE低座單位提供106伙 最快明日開價

東鐵線過海段通車後，東鐵效應帶動啟德樓市需求增加。為回應市場需求，會德豐地產表示，啟德MONACO MARINE即將推售項目低座住宅。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，MONACO MARINE低座單位將於24小時內公布首張涵蓋低座單位的價單，更視乎端午節假期及周末的參觀情況，再公布銷售部署。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，MONACO MARINE的低座標準單位涵蓋一房至三房，其中一房開放式廚房更為啟德區獨有低座住宅入門版選擇，兩房及三房的開放式廚房更為集團首度推出低座戶型，另設天際及花園特色單位。

至於MONACO MARINE低座住宅戶型詳細分布，合共涉106伙，包括一房開放式廚房，實用面積324360方呎，共18伙。兩房開放式廚房，實用面積425487方呎，提供38伙。三房開放式廚房，實用面積566600方呎, 13伙；三房套間隔，實用面積717728方呎，共12伙；三房套連工作間及洗手間間隔，屬首度推出戶型，實用面積768方呎，僅提供3伙。另設22伙特色單位，由兩房開放式廚房至三房套連工作間及洗手間間隔。天際特色單位，實用面積425768方呎。花園特色單位，實用面積343740方呎。

會德豐兩盤昨錄成交 共套現2522

另外，會德豐於昨日(531)錄得2宗成交，合共涉資2,522.3萬元。MONACO MARINE1B22E單位，屬兩房開放式廚房間隔，實用面積449方呎，成交價1,147萬元，呎價25,546元。藍田KOKO HILLS511F單位，屬三房套間隔，實用面積670方呎，成交價1,375.3萬元，呎價20,527元。

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