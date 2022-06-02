啟德新盤｜MONACO MARINE加推56伙低座戶 折實842萬入場

6月新盤混戰升溫，會德豐地產啟德MONACO MARINE展開新一輪銷售部署，今日(2日)加推第5號價單，涉56伙，首度推出項目低座單位，提供最高12%折扣，折實售價由842.3萬元起，折實平均呎價25,501元。若與4月中推出的首張價單112伙全數高座單位折實平均呎價24,833元相比，則高約2.7%。

常務董事黃光耀表示，單位定價已參考啟德區內低座單位造價，部署短期內公布最新銷售安排，目標月內開售。他說，MONACO MARINE涉4座低座大樓，每座地下分別設有專屬會所，而項目預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約10個月。

黃光耀續說，5月新盤成交量按月增逾四成，至近1,500宗，相信市場氣氛暢旺下，將可維持每月一手成交量約1,500宗水平。

面積由 324 方呎起 涵蓋一房至三房

總經理(業務拓展)楊偉銘指，是次新加推單位包括48伙標準戶及8伙特色戶，實用面積由324至768方呎，涵蓋一房至三房間隔。價單定價由957.2萬至2,199.6萬元，呎價介乎27,404元至34,061元。提供最高12%折扣，單位折實售價由842.3萬至1,935.7萬元，折實呎價介乎24,116元至29,974元。整批單位以折實價計，料可套現約6.4億元。

入場單位為 333 方呎一房

總經理(市務)陳惠慈稱，最低售價單位為低座D座1樓C室，實用面積333方呎，一房間隔，折實售價842.4萬元，折實呎價25,297元。最低呎價為低座A座1樓C室，實用面積768方呎，三房間隔，折實呎價24,116元，折實售價1,852.1萬元。

MONACO MARINE至今累售284伙，佔可發售單位約75%，套現近36億元，平均成交呎價約26,624元。至於MONACO ONE至今累售488伙，套現超過50億元，平均成交呎價約近25,000元。