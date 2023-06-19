啟德新盤｜MONACO MARINE即將交樓 頂層特色戶意向呎價4.6萬挑戰新高

會德豐地產啟德城中心新盤「MONACO ONE」及「MONACO MARINE」於上周取得滿意紙，並於早前舉行亮燈儀式。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，將陸續出信通知業主收樓，預料交樓程序可於7月內完成。

黃光耀指，MONACO ONE迄今累售488伙，而MONACO MARINE則累沽342伙，兩盤合共售出830伙，套現近92億元，平均成交呎價約2.57萬元。

第 1B 座天台特色戶呎售 4.25 萬

會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文指，今日向傳媒開放2個MONACO MARINE現樓示範單位，其中第1A座38樓A室，屬頂層連天台及平台特色戶，四房間隔，實用面積1,708方呎，連747方呎天台及265方呎平台。單位內置樓梯通往天台，享有向南維港海景。黃光耀稱，此單位會以招標形式發售，意向呎價約4.6萬元，挑戰項目新高。參考屋苑第1B座38樓A室，今年3月以6,680萬元成交，實用面積1,570方呎，連636方呎天台及258方呎平台，呎價約4.25萬元。