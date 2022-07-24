啟德新盤｜THE HENLEY特設5款示範單位 一房採現代日式設計風格

恒基地產(012)旗下啟德THE HENLEY系列昨日(23日)展開新一輪銷售16伙，恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY正以現樓形式出售，讓參觀人士可親身到現樓示範單位欣賞實際的景觀，以及不同單位的現樓交樓狀況，更可親臨住客會所「CLUB HENLEY」體驗THE HENLEY LIVING。

林達民稱，集團是次與Majestic Design Ltd. (皇室設計)的設計團隊合作，為項目打造5款不同風格的示範單位，當中的2伙於昨日率先推售，為THE HENLEY II的F室及G室，同樣為一房連衣帽間間隔，當中G室實用面積為380方呎，為現代日式的設計風格主導，如睡房的多功能儲物衣櫥，其櫃門尤如障子(日式紙格窗)設計，為單位打造出日式居停的氛圍。他續稱，其餘3伙將短期內對外公開。

F 室設計啟發自意式簡約

Majestic Design Ltd. (皇室設計)的李俊慶指，THE HENLEY的單位層與層之間高度約3.31米，讓室內的空間感更開揚寬敞，讓設計師有更多發揮的空間。以實用面積381方呎的F室單位為例，設計啟發自意式簡約，以無牆的間隔，讓住戶可感受到格外的寬敞，主色調以黑、白、灰與其他顏色及材質相互襯托。

THE HENLEY分3期發展，共設7座住宅大樓(當中包括3座高座住宅大廈及4座低座住宅大廈)，合共提供1,184伙。單位間隔由開放式至三房套不等，亦設有特色單位，實用面積介乎186至1,365方呎。