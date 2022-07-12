啟德新盤｜THE HENLEY累沽511伙 套現約53億

市區大型新盤、恒基地產(012)啟德THE HENLEY已屆現樓，今日(12日)率先向傳媒開放現樓售樓處及會所。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤上周末進行新一輪銷售，沽出6伙，套現約7,000萬元。

每方呎管理費逾5元

至於THE HENLEY 三期至今共賣出511伙，套現約53億元，單位平均成交價1,028.9萬元，平均成交呎價約28,260元。林達民透露，項目管理費每方呎約5.39元。

該盤早前更新價單，新增4款付款計劃，包括200天現金付款計劃，享最高樓價4%折扣；200天優惠按揭計劃，享最高樓價3%折扣；360天「換樓易」付款計劃，享最高樓價3%折扣；360天「換樓易」優惠按揭計劃，享最高樓價2%折扣。另選用360天付款計劃買家可向賣方申請提前入住，惟需支付相等於樓價5%的許可費用。至於買家可向特約銀行申請最高樓價85%的一按；而首按加二按最高為樓價90%。

THE HENLEY分為三期發展，共設7座住宅大樓，合共提供1,184伙。第二期 「THE HENLEY II」是第1座高座大樓，合共提供301伙，間隔涵蓋一房至三房，另設限量特色單位。單位實用面積由約379至1,365方呎不等。項目之展銷中心及示範單位設於中環國際金融中心一期21樓，開放時間由早上10時30分至晚上8時正(星期六、日及假日照常)。另外，現樓展銷中心設於九龍沐泰街7號The Henley零售第二座地下F&B1，開放時間由早上10時30分至晚上8時正。