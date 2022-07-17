啟德新盤｜THE HENLEY開放現樓反應好 上周沽6伙套現逾7500萬

恒基地產(012)啟德THE HENLEY已屆現樓，恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，最新錄得1宗成交，為THE HENLEY II第1座25樓E室，實用面積575方呎，兩房連套房間隔，成交價1,470.02萬元，呎價25,578元。

他稱，連同上述成交，上周(11日至16日)共售出6伙，套現約7,584.61萬元，平均呎價約25,984元；而整個項目累售517伙，套現逾53億元。

林達民稱，項目自開放現樓予公眾參觀，上周累計有約3,000組買家參觀，當中有逾100組買家有意入市，不少為「八十後」買家。

發展商昨日(16日)在會所舉辦的「The Henley Living - Summer Carnival Chapter 1：Poolside Fashion Show」夏日嘉年華，展現「THE HENLEY LIVING」。

另早前亦邀請藝人蔡宛珊(Sarika Choy)到住客會所CLUB HENLEY的「派對天地」展示烹調美食，材料上亦就地取材，直接用上「HENLEY FARM」所種植的新鮮蔬菜及香草。蔡宛珊說，「HENLEY FARM」中包括「室內菜園」，利用水耕種植各式新鮮蔬菜，又設「香草園」，可讓住客直接把自己種植的香草用於烹調中的餸菜，貫徹Farm-To-Table的嶄新飲食概念。