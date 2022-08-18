啟德新盤｜THE HENLEY II推10伙下周一起招標 全屬三房戶

恒基地產(012)啟德THE HENLEY II已屆現樓，最新公布銷售安排，將推出10伙於下周一(22日)起招標，全數為第1座A室的三房戶，包括23、25、27至29樓、31至32樓、35至37樓，實用面積均為888方呎。

THE HENLEY II本月至今已錄5宗成交，成交價介乎919.61萬至1,509.94萬元，共套現約6,343.8萬元。

THE HENLEY I 三房連儲物房戶

至於THE HENLEY I將於周六(20日)推售32伙，包括24伙標準分層戶及8伙連花園特色戶。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，在今次銷售安排的單位中，屬2座的E單位備受注目，以32樓E室為例，實用面積696方呎，屬三房連儲物房的戶型，睡房2設弧形落地玻璃幕牆；而主人睡房亦設工作平台，延至寬敞空間，同時設意大利高級品牌步入式多功能衣帽間，特設專利衣櫃空氣淨化系統。客飯廳及3間睡房皆全面向九龍市區景，單位樓高約3.31米，空間感十足。

THE HENLEY分為3期發展，共設7座住宅大樓，合共提供1,184伙。單位間隔包括開放式、一房、兩房、兩房連套房及三房連套房不等，另設限量特色單位；實用面積由約186至1,365方呎。