啟德新盤｜THE HENLEY II貼市價出擊 恒地林達民：超短期樓花堪稱即買即享受

THE HENLEY II位於啟德沐泰街7號，設有一座樓高35層的住宅大樓，提供301伙，實用面積379至1,365方呎，涵蓋一房至三房戶型。首批61伙，單位實用面積由380至575方呎，戶型涵蓋一房至兩房戶，扣除5%折扣後，折實平均呎價約24,333元，折實售價873.81萬元起

THE HENLEY II首批單位以貼市價出擊，恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY II為THE HENLEY系列中最接近啟德體育園，並坐擁最佳景觀的期數，大部分單位能夠盡覽維多利亞港美景。以今日率先開放的1座32樓A單位為例，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔，實用面積為888平方呎。主人套房設有長達約6.7米弧形落地玻璃幕牆，尊享超廣角闊銀幕開揚景致，盡擁啟德體育園及維多利亞港璀璨景致。

林達民續指，THE HENLEY II的關鍵日期為2022年6月30日，從簽訂合約到交樓隨時不用兩、三個月，買家即可入住，樓花期極短，堪稱即買即享受。

THE HENLEY II全新無改動示範單位設於中環國際金融中心一期21樓之銷售中心，日內將開放予各位準買家預約親臨參觀。是次示範單位更增設VR虛擬實境技術，安坐家中亦可置身於單位中的實景體驗。