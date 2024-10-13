啟德柏蔚森重陽節三日長假期沽20伙 本月套現逾6.7億｜新盤成交

啟德新盤交投暢旺，中國財政部昨日(12日)介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」的有關情況，內地將於近期陸續推出一攬子增量政策舉措，以及受惠於減息等市場利好因素，由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列銷情持續熾熱，今日(13日)售出9伙，累計重陽節三日假期合共沽出20伙；項目於10月迄今速沽107伙，套現逾6.7億元，尤其優質海景單位備受市場追捧。

發展商表示，買家看好啟德跑道區潛力，區內生活配套成熟，大型休閒、體育及娛樂基建設施，包括啟德體育園的主要設施及啟德零售館等將於本年底相繼落成及開業，對用家及投資者的吸引力大增。啟德智慧綠色集體運輸系統預期加快進度於明年招標，2026年批出建造合約，屆時將連接啟德前跑道區至港鐵啟德站，進一步加強區內交通網絡，令整個啟德跑道區生活圈配套更完善。