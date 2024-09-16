啟德海灣兩房連獲本地客承接 斥828萬買入收租｜啟德新盤

啟德海灣第1期於過去周六及周日合共錄得2宗成交，涉及金額近1,800萬元。

市場預計美國即將進入減息周期，令本地買家入市步伐加快。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期於過去周六及周日合共錄得2宗成交，涉及金額近1,800萬元。

成交單位包括第2B座6樓C室，實用面積450方呎，兩房間隔，以828.3萬元售出，呎價18,407元；新買家為本地客，擬計劃購入單位作長綫收租之用。

另一伙為第2A座11樓D室，實用面積534方呎，兩房連儲物室間隔，成交價969.8萬元，呎價18,161元；新買家同為本地客，計劃購入單位作換樓之用。