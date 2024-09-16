啟德海灣兩房連獲本地客承接 斥828萬買入收租｜啟德新盤

市場預計美國即將進入減息周期，令本地買家入市步伐加快。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期於過去周六及周日合共錄得2宗成交，涉及金額近1,800萬元。
成交單位包括第2B座6樓C室，實用面積450方呎，兩房間隔，以828.3萬元售出，呎價18,407元；新買家為本地客，擬計劃購入單位作長綫收租之用。
另一伙為第2A座11樓D室，實用面積534方呎，兩房連儲物室間隔，成交價969.8萬元，呎價18,161元；新買家同為本地客，計劃購入單位作換樓之用。
該盤最新加推12個精選單位，個別單位最高可享35.75%折扣率，包括6伙一房及6伙兩房。單位折實售價及呎價最低單位為2A座1樓G室，一房間隔，實用面積306方呎，折實售價487.4萬元，折實呎價15,928元。
「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。