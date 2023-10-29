啟德海灣加推│第1期原價加推118伙 折實價589萬起│啟德新盤

市場焦點大型新盤、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期周日(29日)加推第2號價單，涉及118伙，維持最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈後，折實入場由589.372萬元起，折實呎價由18,528元起；折實平均呎價達2萬元水平，至20,988元，與上周二(24日)推出的首張價單19,798元高約6%，但發展商稱是次為原價加推。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目自推出首張價單後市場反應熱烈，截至今日下午3時累收逾1,000票，以目前推出兩張價單共326伙計，超額認購逾2倍；而示範單位錄得逾1萬人次參觀，故決定原價加推單位應市。

第2號價單涉及118伙，涵蓋28伙一房、83伙兩房，以及7伙三房，價單定價由759.5萬至1,992.3萬元，呎價介乎23,876元至33,998元。單位折實售價則由589.372萬至1,546.083萬元，折實呎價介乎18,528元至26,384元。