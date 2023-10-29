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地產
2023-10-29 18:34:22

啟德海灣加推│第1期原價加推118伙 折實價589萬起│啟德新盤

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啟德海灣加推│第1期原價加推118伙 折實價589萬起│啟德新盤

「啟德海灣」第1期今日(29日)加推2號價單，涉及118伙；圖左起為李承聰、温偉明、余麗珠。(陳奕釗攝)

市場焦點大型新盤、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期周日(29)加推第2號價單，涉及118伙，維持最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈後，折實入場由589.372萬元起，折實呎價由18,528元起；折實平均呎價達2萬元水平，至20,988元，與上周二(24)推出的首張價單19,798元高約6%，但發展商稱是次為原價加推。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目自推出首張價單後市場反應熱烈，截至今日下午3時累收逾1,000票，以目前推出兩張價單共326伙計，超額認購逾2倍；而示範單位錄得逾1萬人次參觀，故決定原價加推單位應市。

2號價單涉及118伙，涵蓋28伙一房、83伙兩房，以及7伙三房，價單定價由759.5萬至1,992.3萬元，呎價介乎23,876元至33,998元。單位折實售價則由589.372萬至1,546.083萬元，折實呎價介乎18,528元至26,384元。

啟德海灣加推│第1期原價加推118伙 折實價589萬起│啟德新盤

「啟德海灣」第1期截至今日下午3時累收逾1,000票，示範單位錄得逾1萬人次參觀。(陳奕釗攝)

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入場單位為305呎一房

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，今批最低售價單位為第2A1H室，實用面積305方呎，一房間隔，折實售價589.372萬元，呎價19,324元。

中國海外地產有限公司營銷總監李承聰說，今批兩房入場單位為第2A1F室，實用面積427方呎，折實售價791.132萬元，呎價18,528元。

温偉明指，留意到項目的「兩房半」或市場所稱的「細三房」單位較受歡迎，今批涵蓋較多此類單位。他透露，入票人士中，約30%40%為內地客，會繼續密切留意收票情況，短期內公布銷售安排，預計最快本周內開售。

啟德海灣加推│第1期原價加推118伙 折實價589萬起│啟德新盤

發展商指，會繼續密切留意「啟德海灣」第1期收票情況，短期內公布銷售安排，預計最快本周內開售。(陳奕釗攝)

整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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