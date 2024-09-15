啟德海灣加推12伙 個別享最高35.75%折扣優惠 折實呎價1.59萬起｜啟德新盤

啟德海灣第1期是次推出的12個精選單位，包括6伙一房及6伙兩房。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期自「置佳時機限定折扣優惠」後，市場反應熱烈，最新加推12個精選單位應市，個別單位最高可享35.75%折扣率。

發展商指，是次推出的12個精選單位，包括6伙一房及6伙兩房。單位折實售價及呎價最低單位為2A座1樓G室，一房間隔，實用面積306方呎，折實售價487.4萬元，折實呎價15,928元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，香港住宅租金持續上升，已升至近4年半的高位，租盤盤源亦短缺。另邊廂，多個發展商亦增加優惠積極推售樓盤，令不少準買家重回市場。市場預期美國即將啟動減息周期，香港銀行已紛紛降低存款利息，按揭利率亦有可能之後跟隨減低；存款意欲減，買樓意欲升，投資者買樓回報上升，用家自住供樓亦逐漸好過租樓，相信對整體一、二手成交量及樓價帶來正面支持。