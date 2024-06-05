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地產
2024-06-05 21:15:49

啟德海灣原價加推108伙 最平581.4萬起 折實均呎21713元｜啟德新盤

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啟德海灣原價加推108伙 最平581.4萬起 折實均呎21713元｜啟德新盤

啟德海灣迄今累沽86伙，套現逾8.4億元。

市區新盤重新起動，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期今日(5)突擊上載第3號價單共108伙，扣除最高20%折扣優惠及提前付清樓價3%現金回贈後，折實平均呎價約21,713元。發展商表示，是次屬原價加推。

今批單位涵蓋31伙一房、68伙兩房及9伙三房單位，實用面積由288771方呎。價單定價由749.1萬至2,499.7萬元，呎價介乎25,546元至32,422元。扣除最高20%折扣優惠及提前付清樓價3%現金回贈後，單位折實售價由約581.4萬至1,939.8萬元，折實呎價介乎約19,824元至25,159元。最低售價單位為2A1N室，實用面積288方呎，折實售價581.4萬元，折實呎價約20,188元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，該盤近月錄得的成交均為兩房單位，其中兩房連儲物室的海景單位特別受買家歡迎。為迎合市場需求，故推出加推此類戶型。他稱，項目迄今累沽86伙，套現逾8.4億元。

「啟德海灣」分兩期發展，第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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