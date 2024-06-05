啟德海灣原價加推108伙 最平581.4萬起 折實均呎21713元｜啟德新盤

市區新盤重新起動，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期今日(5日)突擊上載第3號價單共108伙，扣除最高20%折扣優惠及提前付清樓價3%現金回贈後，折實平均呎價約21,713元。發展商表示，是次屬原價加推。

今批單位涵蓋31伙一房、68伙兩房及9伙三房單位，實用面積由288至771方呎。價單定價由749.1萬至2,499.7萬元，呎價介乎25,546元至32,422元。扣除最高20%折扣優惠及提前付清樓價3%現金回贈後，單位折實售價由約581.4萬至1,939.8萬元，折實呎價介乎約19,824元至25,159元。最低售價單位為2A座1樓N室，實用面積288方呎，折實售價581.4萬元，折實呎價約20,188元。