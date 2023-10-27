啟德海灣周末打卡新熱點 免費參觀光影展覽《PARADISE》｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期周二(24日)公布首張價單，涉及208伙，折實售價由575.016萬元起，折實呎價由17,987元起；折實平均呎價19,798元，為超過6年來同區新盤首批新低水平。

為展示全新的海灣生活，「啟德海灣」與國際知名藝術創意團隊NAKED Inc.合作，打造全港首個住宅項目展覽廳光影藝術展覽《PARADISE》，以海洋為主題，360度全景沉浸式藝術展糅合了光影與科技，展現色彩絢爛的深海奇妙世界，讓訪客親身體驗海濱生活，打造結合藝術與海洋的打卡新熱點。