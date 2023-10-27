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地產
2023-10-27 20:00:00

啟德海灣周末打卡新熱點 免費參觀光影展覽《PARADISE》｜啟德新盤

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啟德海灣周末打卡新熱點 免費參觀光影展覽《PARADISE》｜啟德新盤

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由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期周二(24)公布首張價單，涉及208伙，折實售價由575.016萬元起，折實呎價由17,987元起；折實平均呎價19,798元，為超過6年來同區新盤首批新低水平。

為展示全新的海灣生活，「啟德海灣」與國際知名藝術創意團隊NAKED Inc.合作，打造全港首個住宅項目展覽廳光影藝術展覽《PARADISE》，以海洋為主題，360度全景沉浸式藝術展糅合了光影與科技，展現色彩絢爛的深海奇妙世界，讓訪客親身體驗海濱生活，打造結合藝術與海洋的打卡新熱點。

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首批兩房佔150伙最多

「啟德海灣」第1期首批涵蓋53伙一房、150伙兩房及5伙三房，價單定價由740.9萬至1,832萬元，價單呎價介乎23,179元至31,263元。發展商提供4種付款辦法，扣除最最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈後，單位折實售價由575.016萬至1,421.632萬元，折實呎價介乎17,987元至24,260元。

最低售價單位為第2B座1樓F室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價575.016萬元，折實呎價18,730元。最低呎價單位為第2B座2樓H室，實用面積431方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實售價775.224萬元，折實呎價17,987元。

整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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「啟德海灣」第1期首張價單折實平均呎價19,798元，為超過6年來啟德新盤首批新低水平。(蘇文傑攝)

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