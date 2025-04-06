啟德海灣周末錄5宗成交 三房呎售逾2.2萬｜啟德新盤

啟德海灣」第1期於今個周末兩日(5及6日)合共錄得5宗成交，套現約5,117.5萬元。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」第1期於今個周末兩日(5及6日)合共錄得5宗成交，套現約5,117.5萬元。

成交單位包括第2B座25樓A室，實用面積586平方呎，為三房一套間隔，享開揚海景，以1,292.6萬元售出，呎價22,058元。據悉，買家參觀項目現樓時，特別欣賞屋苑內多個藝術雕塑，充滿藝術品味，故購入單位作自住用途。雕塑由國際著名跨界藝術家馬興文(Simon Ma)特別為「啟德海灣」度身打造，以水滴為主題，配合項目臨海的地理優勢。