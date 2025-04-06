啟德海灣周末錄5宗成交 三房呎售逾2.2萬｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」第1期於今個周末兩日(5及6日)合共錄得5宗成交，套現約5,117.5萬元。
成交單位包括第2B座25樓A室，實用面積586平方呎，為三房一套間隔，享開揚海景，以1,292.6萬元售出，呎價22,058元。據悉，買家參觀項目現樓時，特別欣賞屋苑內多個藝術雕塑，充滿藝術品味，故購入單位作自住用途。雕塑由國際著名跨界藝術家馬興文(Simon Ma)特別為「啟德海灣」度身打造，以水滴為主題，配合項目臨海的地理優勢。
Simon Ma最近於香港的展覽為東江水供港60周年大型藝術展覽「舞動水滴展」，於金鐘添馬公園展出。他同時為香港賽馬會藝術大使，亦於全球不同國家舉行大型展覽，亦曾與不少國際著名豪華品牌進行聯乘合作。
「啟德海灣」擁有逾15萬方呎會所及花漾園林，涵蓋豐富住戶設施，包括3大室內外游泳池、提供餐飲服務的Sports Bar、動感單車館、24小時健身館、室內外童樂天地、幻變多功能運動場及宴會廳等，吸引不少用家及長綫投資者垂青。
「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A、2B及2C座，當中主打兩房單位，佔約55%。