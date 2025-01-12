啟德海灣打造國際級運動會所 全港首個私人屋苑率先引入一運動設施｜啟德新盤

「啟德海灣」星級會所CLUB SUPER MARINA提供豐富的運動設施，包括逾6,000方呎室內外健身空間，設8大健身專區，其中「24小時互動健身館」設有逾50部奧林匹克供應商TECHNOGYM 的專業健身器材。項目為全港首個私人屋苑率先引入「Group Cycleᵀᴹ動感單車」，並設置專屬鍛鍊區，配合TECHNOGYM度身訂造的VR 專業訓練課程，住戶可隨時進行訓練及小組比賽。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」為迎合住戶對健康的重視，精心打造星級運動設施，與奧運官方頂尖健身器材合作商TECHNOGYM合作，設置「Group Cycleᵀᴹ動感單車」專屬鍛鍊區，為住戶打造Active Fitness健康生活新體驗。

「Group Cycleᵀᴹ動感單車」提供專業單車訓練程式，結合音樂、視覺效果及智能數據，透過虛擬教練帶領參加者進行各種線上課程、預設賽道及訓練模式。住戶可根據自身需求調整挑戰程度，進行小組競賽及趣味互動訓練。程式模擬真實賽道，提供身臨其境的賽事體驗，並定期由知名教練更新線上課程，以保證挑戰性。

「啟德海灣」今日(12日)與TECHNOGYM合作於項目展覽廳舉辦Group Cycleᵀᴹ Fitness Challenge，讓愛好運動的人士及準買家，親身感受「Group Cycleᵀᴹ動感單車」專業單車訓練程式。現場專業教練的互動及激勵，讓參加者感受到運動的挑戰與快樂。每場挑戰中，燃燒最多卡路里的參加者，更獲得特別大獎一份。