啟德海灣撤辣後沽23伙 夥中原送總值10萬的郵輪假期禮券｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」3月至今暫錄得23宗成交，套現逾2.2億元，全數均為兩房單位。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目近月錄得的成交中，逾80%買家為內地客或「新香港人」，這批買家鍾情海景單位，且啟德這個擁有完善規劃的新發展區。因此，計劃加強利用內地的社交媒體平台，如小紅書及抖音等，為項目進行宣傳推廣。

他續指，集團年初至今售出逾200伙，涉及金額約35億元。

首5名指定單位買家享置業優惠

另外，「啟德海灣」亦夥拍中原地產為買家推出初夏置業優惠，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日(11日)起至本月30日，經中原地產購入「啟德海灣」的首5名兩房連儲物室或三房的買家，均可獲贈2萬元的暑假郵輪假期禮券，優惠總值達10萬元。