啟德海灣撤辣後沽23伙 夥中原送總值10萬的郵輪假期禮券｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」3月至今暫錄得23宗成交，套現逾2.2億元，全數均為兩房單位。
嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目近月錄得的成交中，逾80%買家為內地客或「新香港人」，這批買家鍾情海景單位，且啟德這個擁有完善規劃的新發展區。因此，計劃加強利用內地的社交媒體平台，如小紅書及抖音等，為項目進行宣傳推廣。
他續指，集團年初至今售出逾200伙，涉及金額約35億元。
首5名指定單位買家享置業優惠
另外，「啟德海灣」亦夥拍中原地產為買家推出初夏置業優惠，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日(11日)起至本月30日，經中原地產購入「啟德海灣」的首5名兩房連儲物室或三房的買家，均可獲贈2萬元的暑假郵輪假期禮券，優惠總值達10萬元。
劉瑛琳續指，「零辣招」的樓市下，買家入市信心明顯增強，市場購買力全方位釋放，一二手交投活躍。事實上，樓市全面撤辣，令客源變回多元化，除了剛需用家外，新增的專才客已成樓市新成軍，而長線投資者亦陸續重返市場，相信豪宅市場會接捧升溫，料第二季一手新盤繼續百花齊放。
「啟德海灣」分兩期發展，第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。