啟德海灣無意減價促銷 嘉華温偉明：期望預算案為樓市帶來好消息

啟德續成今年新盤供應主力地區，其中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」日前舉行團拜活動，嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目迄今累沽約60伙，套現逾5億元，透露無意透過增加優惠或減價催谷銷情，坦言「個別樓盤減價無意思」，最快於《財政預算案》公布後再作最新銷售部署。 温偉明認為，踏入2024年，息口見頂的訊號亦非常明確，對樓市帶來正面作用，期望月底財政司長公布的《財政預算案》會為香港經濟及樓市帶來好消息，目前令市場恢復信心最為重要。

啟德區發展方面，温偉明指，區內多個大型基建及商場相繼落成，期望政府可以行多一步，加快建造「綠色智慧集體運輸系統」如雲巴同智軌等。他期望政府優化區內及周邊地區的設施，將土瓜灣避風塘改造，連同啟德跑道維港內海位置，打造成為「世界級超級遊艇停泊中心」；另配合明年啟用的「啟德體育園」，將啟德塑造成香港全新的臨海旅遊地標。

生活配套不斷升級 會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，啟德的生活配套不斷升級，其中AIRSIDE引入大量特色商戶，首個商場大型室內衝浪場「浪谷」上月亦經已開幕；而「The Twins雙子匯」早前已公布會在9月開幕，提供逾百萬方呎商業樓面；SOGO亦將進駐Tower I；「K11啟德零售館」亦預計於下半年開幕，設約70萬方呎零售及餐飲設施。