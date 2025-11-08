啟德海灣現樓加推102伙 一房折實最平491萬 呎價1.6萬起｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓新盤「啟德海灣」第1期今日(8日)加推第6號價單共102伙，涉及全新第2C座單位。扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由491.3萬元起，折實呎價由16,003元起，折實平均呎價18,052元。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，項目自早前開放現樓住客會所及示範單位後，市場反應熱烈，現加推全新第2C座單位應市，包括63伙一房及39伙兩房，單位實用面積介乎305至439方呎。扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由491.3萬至871.8萬元，折實呎價介乎16,003元至20,274元。
兩房折實入場價709萬
嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪指，新價單最低折實售價及呎價單位同為第2C座3樓M室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價491.3萬元，折實呎價16,003元。
至於兩房最低售價及呎價單位同為第2C座3樓L室，實用面積430方呎，兩房（開放式廚房)間隔，折實售價709.5萬元，折實呎價16,500元。
昨日連錄3宗成交 三房呎售2.5萬
「啟德海灣」第1期昨日(7日)錄得3宗成交，包括1伙三房一套房、1伙兩房連儲物室及1伙兩房單位，套現約3,235萬元。
成交單位包括第2B座32樓A室，實用面積586方呎，三房一套房間隔，成交價1,465萬元，呎價2.5萬元。另第2A座1樓D室，實用面積534方呎，兩房連儲物室間隔，成交價993.7萬元，呎價18,609元。項目於本月首七日，累計錄得8宗成交。
「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A、2B及2C座，當中主打兩房單位，佔約55%。