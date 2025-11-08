啟德海灣現樓加推102伙 一房折實最平491萬 呎價1.6萬起｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓新盤「啟德海灣」第1期今日(8日)加推第6號價單共102伙，涉及全新第2C座單位。扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由491.3萬元起，折實呎價由16,003元起，折實平均呎價18,052元。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，項目自早前開放現樓住客會所及示範單位後，市場反應熱烈，現加推全新第2C座單位應市，包括63伙一房及39伙兩房，單位實用面積介乎305至439方呎。扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由491.3萬至871.8萬元，折實呎價介乎16,003元至20,274元。