啟德海灣示範單位｜第1期553呎兩房 一改動變身擁迷你居家酒吧｜多圖

「啟德海灣」第1期主打兩房單位，佔整個期數約55%。項目設有3個示範單位，其中以第2B座18樓E室為藍本搭建的兩房連儲物室經改動示範單位，實用面積553方呎，單位設計以現代年輕及追求潮流生活品味的家庭為設計藍本，鮮明色彩配合海洋的深藍色，呼應「啟德海灣」位於維多利亞港，盡享國際級海濱生活的地理優勢；加上富時代感的線條，充滿著別樹一格的濃厚活力。

設計師特意把儲物室改造成迷你居家酒吧，黑橙配色組合展示櫃擺放潮流藝術收藏品，提升家居品味和格調。單位採用一系列鮮明色調，以橙色作點綴，營造時尚氛圍。客廳以藍色波浪牆身配米色天花，木地板予人舒適的感覺，中央擺放灰色調二人座梳化和簡約金色企燈，並以斑爛色彩組合的併格窗簾和地毯，營造出獨特的藝術氛圍。單位採「三合一」特大露台設計，即是將住宅物業的露台、工作平台及冷氣機平台合併設置於同一位置之設計，以超級跑車為設計靈感，於外形設計融合車身流線型動感線條和跑車獨有的六角形蜂巢式欄柵，勾勒出跑車般的迷人剪影，必能吸引追求現代美感的準買家。

設計師巧妙地以灰色牆劃分飯廳，牆身配有圓形金屬邊框鏡子，以半透明的圓形玻璃燈作襯托，提升空間感，並放置四人弧形邊角黑雲石紋餐桌及淺灰色布藝餐椅，營造高貴典雅的氣息。