啟德海灣示範單位｜450呎連裝修傢俬現樓兩房 一改動令全屋增添亮點(多圖有片)｜啟德新盤

為展現「啟德海灣」獨有魅力及多元的一面，特意邀請國際知名跨界藝術家馬興文(Simon Ma)合作，為屋苑注入嶄新的藝術意念，除於屋苑內放置多件大型水滴藝術雕塑外，亦首次為香港住宅項目設計示範單位，將示範單位打造成一個獨特的藝術空間，糅合現代設計美學與生活品味的設計風格。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓新盤「啟德海灣」第1期首度開放連傢俬經改動示範單位，單位為第2B座29樓C室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積450方呎。

是次開放單位設計以「讓生活成為藝術，讓藝術融入生活」為設計概念，融入「Art Gallery」元素，呼應馬興文「生活，是一場藝術展覽」之理念，他深信每個人都是自己生活的藝術家，每一天都以自己的方式，繪製著一幅幅獨一無二的畫卷，單位牆身利用鮮艷的顏色、創新元素及玩意，打造具藝術家風格的生活空間，讓生活成為藝術。

單位間隔四正，空間感十足。長方形的客飯廳不設玄關位，盡用大廳每吋空間。寬敞通透的格局讓陽光自然流入室內，營造明亮舒適的環境。鮮明大膽的色彩搭配，客廳擺放藝術個性搶眼紅唇沙發，搭配黑白條紋設計地毯，為空間增添活力和個性。